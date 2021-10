Nationalmannschaft: "Alle Körner im Köcher" gegen Rumänien

Hansi Flick zeigte sich vor dem WM-Qualifikationsspiel am kommenden Freitag (20.45 Uhr) guter Dinge. Gegen Rumänien will der 56-Jährige an die Leistung von September anknüpfen, als er mit drei Siegen und 12:0 Toren optimal in seine Amtszeit als Nachfolger von Joachim Löw gestartet war. Ziel sei es, die rund 25.000 Zuschauer im ausverkauften Hamburger Volksparkstadion zu "begeistern".

Rückkehrer Thomas Müller hatte allgemein von einem "kleinen positiven Aufschwung", insbesondere auch im zuletzt schwierigen Verhältnis zu den Fans gesprochen.

"Es ist wichtig, dass wir das Spiel gewinnen und eine tolle Leistung zeigen. Das ist unser Ziel und jeder Einzelne in der Mannschaft möchte das auch so rüberbringen". Hansi Flick

Rumänien als offensiver Prüfstein

Flicks Nationalspieler brennen auf das Spiel, denn im Idealfall löst die DFB-Auswahl in den beiden Partien gegen den Tabellendritten Rumänien und am kommenden Montag in Skopje gegen Nordmazedonien vorzeitig das Ticket für die WM 2022.

Rumänien könnte für die DFB-Auswahl allerdings ein härterer Brocken werden als zuletzt Liechtenstein (2:0), Armenien (6:0) und Island (4:0). "Das ist eine Mannschaft, die Fußball spielen will und weiß, wie sie die Bälle nach vorne trägt", schilderte Flick. Er weiß aber auch, dass seiner Mannschaft ein offensiverer Gegner deutlich mehr entgegenkommt. Mit "hoher Intensität" soll die rumänische Abwehr geknackt werden.