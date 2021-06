Nationalelf überzeugt: Zwei Münchner und Newcomer Gosens

Überraschungsmann mit ungewöhnlicher Geschichte

Überhaupt hat Überraschungsmann Gosens eine ganz andere Geschichte, als die beiden Münchner Stars: In der Jugend fiel er bei Borussia Dortmund durch das Probetraining gefallen und spielte in der A-Jugend beim Provinz-Verein VfL Rhede. Nur zufällig wurde er dort von einem niederländischen Scout entdeckt, der eigentlich einen anderen Spieler beobachten wollte. Kein Nachwuchsleistungszentrum, keine Jugend-Nationalteam, keine Minute in der Fußball-Bundesliga - dafür sorgt er jetzt in der A-Nationalelf für Furore. Löw beschreibt den Newcomer so: "Als Typ schätzen wir ihn in der Mannschaft sehr, weil er sehr, sehr offen ist, sehr aktiv in der Kommunikation. Er hat einen sehr guten Draht zu allen Spielern, ist klar im Kopf und sehr geradlinig."

Löw erwartet "zäheres" Spiel gegen Ungarn

Gegen Ungarn, die überraschend ein 1:1 gegen Frankreich erreichten, hat die deutsche Mannschaft jetzt alles in der eigenen Hand und könnte mit einem Sieg sogar noch den Gruppensieg klarmachen. Allerdings erwartet Löw am Mittwoch (21 Uhr) ein "zäheres" Spiel, "weil Ungarn tiefer steht und mit acht, neun Leuten verteidigt". Das Motto des Bundestrainers: "Natürlich gibt so ein Erfolg eine gewisse Stärkung, aber wir haben nicht gezweifelt. Wir müssen Schritt für Schritt gehen."