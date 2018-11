Natalie Geisenberger: "Rodeln ist mein Lebensinhalt"

Trotz Olympia-Pleite: Auch Loch geht zuversichtlich in die Saison

Auch Felix Loch blickt selbstbewusst auf die neue Saison. Trotz der Olympia-Enttäuschung in Pyeongchang. "Im Sport gehört Verlieren können dazu. Wer nicht verlieren kann, ist hier falsch", sagte der 29-Jährige. Loch verpasste in Pyeongchang im letzten Lauf der Einsitzer-Konkurrenz nach einem Fahrfehler den dritten Einzelsieg bei Olympischen Spielen nach 2010 und 2014 in Folge. Da nur die Medaillengewinner ihren Startplatz sicher haben, muss sich Loch für den am 24. November beginnenden Weltcup in Innsbruck erstmals seit 2007 wieder in vier Selektionsrennen qualifizieren.