Natalie Geisenberger: Olympia-Rekord "ist nicht so wichtig"

Positives Fazit von Spielen in Peking

Dass die Olympischen Spiele in Peking so ein positives Ende für Geisenberger fanden, hätte sie im Vorfeld wohl nicht gedacht. Nach den schlechten Bedingungen bei ihrem ersten Aufenthalt zog sie sogar eine Olympia-Absage in Betracht.

Bei den Spielen zeigte sich dann aber ein positiveres Bild. "Zum Urlaub oder zu einem Weltcup würde ich nicht nach Peking fahren", sagt die Olympiasiegerin. "Aber ich muss ganz klar sagen, von den Erlebnissen, die wir im November hatten, die wirklich ganz schlecht waren, wo alles schief gelaufen ist, was schief laufen konnte, war es jetzt wirklich okay. Die Organisation und auch die Abläufe waren okay, die Volunteers waren sehr freundlich."