Natalie Geisenberger: "Corona hat mir in die Karten gespielt"

"Ein bisschen stolz" ist Natalie Geisenberger auf ihren jüngsten Erfolg, der Silbermedaille auf der Rodel-WM am Königssee. "Ich habe die letzten Körner aus meinem Körper gekratzt", erzählte die Rennrodlerin im Interview. Kommende Woche steht noch der letzte Weltcup in St. Moritz an. Wenn der geschafft ist, muss die 32-Jährige "erstmal wieder zu Kräften kommen", erklärte Geisenberger weiter. Und das ist kein Wunder: Die 32-Jährige ist im Mai Mutter geworden, seitdem hält Sohn Leo die Doppel-Olympiasiegerin von 2018 und 2014 auf Trab.

Corona erleichterte Geisenbergers Comeback

Dennoch meistert sie den Spagat zwischen Leistungssport und Familie beeindruckend - und konnte sie diese Saison mehr mitmischen, als zunächst gedacht: Durch die coronabedingten Verlegungen der Rennen nach Europa konnte sie wider Erwarten an allen Weltcups teilnehmen. "Corona hat mir so gesehen in die Karten gespielt", erklärte die geborene Münchenerin. Mit der ursprünglichen Planung wäre womöglich auch die WM in Kanada kompliziert geworden. Nun kann Geisenberger trotz verzögertem Trainingsstart im Juli und "wenig Schlaf" auf eine erfolgreiche Saison mit unter anderem ihrem 50. Weltcupsieg zurückblicken. Und die frischgebackene Vize-Weltmeisterin denkt weiter: "Nochmal Olympia wäre ein tolles Ziel", schwärmte sie.