Nagelsmanns Taktik-Kniff belebt die FC-Bayern-Offensive wieder

Müller als Überzahlspieler verwirrt die Mainzer

Seinem Taktik-Kniff war es daher zu verdanken, dass die Bayern nach drei 1:1-Remis in der Bundesliga nun im DFB-Pokal wieder siegten und ins Viertelfinale einzogen. Den Pokal hat Nagelsmann noch nicht gewonnen - der ist ihm in diesem Jahr besonders wichtig. "Die Hauptidee war, dass wir zuletzt, wenn wir gegen so tief stehende Gegner gespielt haben, oft einen Spieler Mittelfeld zu wenig hatten, um so Bälle auch vom Flügel wieder ins Zentrum zu spielen", sagte der Coach. "Und jetzt haben wir einfach mit Thomas einen Überzahlspieler gehabt."

Die Münchner spielten zudem seit Langem wieder mit Dreierkette - und offensiv durch den Überzahlspieler Müller letztlich wieder mehr durch die Mitte. "Man muss da ein bisschen mehr ins Risiko gehen, wenn wir uns in einer anderen Ordnung wie zuletzt ein bisschen schwer tun", sagte Nagelsmann.

Teamsitzung hilft dem FC Bayern

Anders als bei den drei Remis zum Jahresstart war zum ersten Mal in 2023 Zug zum Tor erkennbar, Nagelsmanns Idee fruchtete also. "Sie waren sehr konsequent, gerade in der ersten Halbzeit. Den Druck, den die Bayern erzeugt haben, das permanente Anlaufen, das hat die Mainzer in Probleme gebracht", analysierte ARD-Fußballexperte Bastian Schweinsteiger. Und Müller glänzte als Vorbereiter, Musiala als Torschütze beim 2:0. Zu zweit im Zentrum, das funktionierte auch.

Geholfen hat offenbar auch eine Teamsitzung: "Wir hatten eine Sitzung mit dem Trainer zusammen, in der auch wir Spieler zu Wort gekommen sind", berichtete Joshua Kimmich. Dabei habe sich die Mannschaft ausgesprochen. "Wir wissen, dass wir unter unserem Potenzial geblieben sind." Nun untermauerten er und seine Mitspieler nicht nur in Worten, sondern auch in Taten, dass sie die Wende schaffen wollten.