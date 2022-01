Nagelsmanns Rat an jüngsten FCB-Bundesliga-Debütanten Wanner

Nagelsmann prophezeit Wanner Chance auf große Profi-Karriere

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann prophezeite Wanner nach dessen Premieren-Kurzeinsatz die Chance auf eine große Profi-Karriere. "Paul muss klar bleiben im Kopf, dann stehen ihm Tür und Tor offen. Er ist ein unfassbares Talent, sehr schnell, sehr ballsicher, mutig", sagte Nagelsmann über den Linksfuß.

"Er ist ein herausragender Spieler", bemerkte Nagelsmann in der Pressekonferenz nach dem Spiel und tippte mit dem Zeigefinger an seine Stirn: "Aber hier oben wird es entschieden, wo es hingeht. Unten das kann er alles." Wanner war im Sommer 2018 vom FV Ravensburg zum Nachwuchs des FC Bayern gewechselt. In der Münchner Jugend spielt er aktuell bereits in der U19.