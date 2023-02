Nagelsmann hofft auf Bayern-Wende: "Wenn du gewinnst, ist Ruhe"

Müller beginnt gegen Union

Für weitere Unruhe, wenn auch nicht öffentlich, sorgt die Personalie Thomas Müller, der gegen Union in der Startelf stehen wird. Der 34-Jährige kommt in den letzten Spielen öfter von der Bank oder wird ausgewechselt.

Gegen Gladbach nahm ihn Trainer Nagelsmann sogar in der Anfangsphase vom Feld. "Thomas ist ein sehr erfahrener Spieler, er hat erklärt bekommen, warum die Entscheidung so gefallen ist", kommentiert sein Trainer die Entscheidung. "Dass er nicht glücklich ist, so früh raus zu müssen, ist klar."

Gegner Union unangenehm zu verteidigen

Gegner Union hat laut Nagelsmann eine "sehr gute Entwicklung" genommen, allerdings bedingt auch durch ein "ruhiges Umfeld", in dem die Berliner Verantwortlichen arbeiten könnten. Das Team von Trainer Urs Fischer sei "unangenehm zu verteidigen und auch zu bespielen". Der zweite Tabellenplatz wird laut Nagelsmann den Leistungen der Köpenicker gerecht: "Wenn du zu dem Zeitpunkt mit oben stehst, ist es verdient." Jetzt gilt es für die Bayern, den Spitze zu verteidigen.