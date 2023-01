Nagelsmanns FC Bayern vor Köln: Der Rost muss weg

Als der FC Bayern am Freitag gegen Rasenballsport Leipzig die Fußball-Bundeliga aus dem Winterschlaf holte, wirkte das Spiel der Münchner nach der langen Pause noch etwas eingerostet. Wenige Torschüsse, kaum Chancen und ein zäher Spielfluss führten zu einem 1:1-Unentschieden und jeder Menge Baustellen im Bayern-Training.

Viel Zeit, daran zu arbeiten, bleibt den Münchnern nicht. Denn schon am Dienstag kommt der 1. FC Köln in die Allianz Arena (Livereportage zum Hören bei BR24 Sport: FC Bayern - 1. FC Köln | Dienstag, 24.01., 20.30 Uhr) - und am Sonntag hatte Nagelsmann seinen Spielern frei gegeben. Was der Trainer laut eigener Aussage vor seinen Chefs rechtfertigen musste - und Serge Gnabry für einen Trip auf die Pariser Fashion Week nutzte.

Wegen Gnabry-Ausflug: Nagelsmann geht die "Argumentationskette flöten"

Generell wolle er seinen Spielern keine Vorgaben machen, wie sie mit ihrer freien Tagen umgehen, sagte Nagelsmann auf der Pressekonferenz, doch schien er dennoch nicht begeistert von dem Kurztrip seines Flügelstürmers. "Wenn dann die sozialen Kanäle voll sind mit diversen Shootings, geht mir die Argumentationskette flöten", erklärte Nagelsmann und hofft auf eine Antwort auf dem Platz. Sonst gäbe es Gesprächsbedarf.

Ein Gnabry-Tor und ein Sieg gegen Köln wären wohl die besten Werkzeuge, um die Nagelsmanns Argumentationskette wieder zu reparieren. Dabei starteten die Kölner deutlich besser aus dem Winter als die Münchner. Mit 7:1 deklassierten sie Werder Bremen und wirkten alles andere als eingerostet.