Nagelsmann zur Ukraine-Krise: "Bin geschockt"

Am Samstag steht für den FC Bayern das Topspiel bei Eintracht Frankfurt auf dem Programm. Doch die aktuellen Ereignisse in der Ukraine verdrängen diese Partie in den Hintergrund. "Es fällt schwer, an den Alltag zu denken", sagt Trainer Nagelsmann.