Nagelsmann zu JHV-Chaos: "Leicht aggressive Stimmung"

Das Reizthema Katar sorgte auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern für Chaos und Wutstimmung. Nachdem ein Spontanantrag des Mitglieds Michael Ott zur Abstimmung über die Beendigung der umstrittenen Partnerschaft mit der Fluglinie Qatar Airways abgelehnt wurde, eskalierte die Situation. Es folgten Buhrufe und Pfiffe, Präsident Herbert Hainer beendete darauf hin die Veranstaltung.

Einer der bis zum bitteren Ende aushielt, war Julian Nagelsmann. In der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Arminia Bielefeld schilderte der Trainer seine Sicht der Dinge: Gegen Ende habe er "eine leicht aggressive Stimmung" gespürt.

Nagelsmann: "Wichtig, Meinungen anzuhören"

Aber das Wichtigste sei, dass nicht das Gefühl entstehe, dass sich zwei Lager gegenüberstünden, sagte Nagelsmann. In dem einen oder anderen Vorschlag könne auch eine Chance stecken "Ich finde es sehr wichtig, sich Meinungen anzuhören. Aber auf einer sachlichen Ebene - die war gestern nicht immer gegeben. Man darf zwei Fehler nicht machen: Den Fans kein Gehör zu geben. Und man muss sich bewusst sein, dass das keine repräsentative Meinung aller Bayern-Fans war."

Thema Katar in "anderem Rahmen" besprechen

Nagelsmann regte an, das Reizthema Katar in anderer Atmosphäre und Umgebung zu besprechen: "Ich glaube, es gibt sicherlich eine Möglichkeit, das in einem anderen Rahmen zu machen, um kontrovers darüber zu diskutieren und auch in voller Transparenz offenzulegen, warum, was, wieso, weshalb und aus welcher Zeit."

"Wenn man mit seiner Lebensgefährtin oder seinem Kumpel einen Streit ausficht, ist es auch gut, dass man das nicht auf dem Marienplatz macht." Julian Nagelsmann, Trainer FC Bayern

"Besser ist es, man macht es in einer ein bisschen privateren Atmosphäre, vielleicht auch mit einem Mediator. Da wird das Ganze etwas ruhiger, rationaler, weniger emotional", führte der 34-Jährige weiter aus. "Emotionen sind nicht immer der perfekte Begleiter, um Lösungen für Probleme zu finden."