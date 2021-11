Nagelsmann zu Gehaltskürzungen: "Kann den Verein verstehen"

Julian Nagelsmann zeigte sich in Plauderlaune. Nach dem 2:1-Sieg gegen Kiew beantwortet er die Fragen der Journalisten - auch die zum Corona-Chaos beim FC Bayern.

BR24 Sport-Informationen zufolge haben Serge Gnabry und Jamal Musiala die ersten Impfung erhalten. Das konnte der Bayern-Coach aber "noch nicht bestätigen". Seine Ausführungen ließen diesen Schluss aber zu. "Sollte es der Fall sein, dann freue ich mich darüber, dann ist es ein erster Schritt", so Nagelsmann.

Lohnkürzungen bei Ungeimpften: Nagelsmann versteht beide Seiten

Nagelsmann bestätigte indirekt auch die Lohnstreichungen für das ungeimpfte Quarantäne-Quintett rund um Joshua Kimmich. "In Deutschland gibt es das Arbeitsrecht, wo der Arbeitgeber in gewissen Situationen das Recht hat, dem Arbeitnehmer die Gehaltszahlung zu stoppen. In diesem Fall geht es um die Quarantäne einer ungeimpften Person. Das ist aber nichts Fußballspezifisches", sagte der Bayern-Coach. Der 34-Jährige könne "den Verein verstehen, der von seinem Recht Gebrauch macht"

"Wenn die Zahnarzthelferin ausfällt, darf der Zahnarzt auch die Gehaltszahlung stoppen." Julian Nagelsmann, Trainer FC Bayern München

Er verstehe aber auch die Spieler und versuche, "in der Gemengelage als Verbindungstyp zu fungieren. Ich glaube, das klappt ganz gut".