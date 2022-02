Nagelsmann vertraut gegen Bochum auf Neuer-Vertreter Ulreich

Media

Am Samstag (15.30 Uhr) tritt der FC Bayern im Bundesliga-Gastspiel beim VfL Bochum an. Nach dem Ausfall von Kapitän Manuel Neuer sieht sich Bayern Münchens Ersatztorwart Sven Ulreich gut gerüstet. Das sieht auch Trainer Julian Nagelsmann so.

© BR

Bildrechte: picture alliance / firo Sportphoto / Marcel Engelbrecht