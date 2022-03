Nagelsmann über Ukraine-Krieg: "Das ist unerträglich"

Der Krieg in der Ukraine überschattet auch den 25. Bundesliga-Spieltag. "Es ist nicht leicht aktuell den Fokus auf Fußball zu richten, wir sind in Gedanken bei den Menschen in der Ukraine", sagte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann vor dem anstehenden Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen am Samstag (live ab 15.30 Uhr in der Radio-Reportage).

"Die Bilder, die man sieht, sind erschreckend. Die Momente will keiner erleben, das ist unerträglich." Julian Nagelsmann

Direkt betroffen ist Marcel Sabitzer. Der Mittelfeldspieler ist mit einer Ukrainerin verlobt, ihre Familie lebt dort. "Natürlich macht er sich Gedanken. Er geht damit aber ganz gut um und ist seiner Verlobten eine gute Stütze", sagt Nagelsmann.