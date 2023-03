Nagelsmann? Tuchel? Das sagen die FC-Bayern-Fans

"Die Bayern haben Angst gehabt, dass es die Meisterschaft versäbelt. Das war die größe Angst. Kein Problem, das ist ja okay, ist okay! Es ist doch gut, wenn einmal eine andere Mannschaft Deutscher Meister wird, vollkommen klar."

Die Bayern-Fans suchen sie noch - die Erklärung zum Ende von Julian Nagelsmann bei den Bayern. Ist es nun die Angst vor einem möglichen Champions-League-Aus oder die Angst, diese Saison nicht Deutscher Meister zu werden.

"Überraschend" und "schockierend"

Wenige Stunden danach ist es für viele noch "sehr überraschend. Es ist schockierend", auch weil der FC Bayern München noch in allen Wettbewerben um den Titel mitspielt. Dafür gab es am Montag (20.03.20223) noch ein Lob von Bayern-Präsident Herbert Hainer für Julian Nagelsmann und seine Top-Trainer-Qualitäten.

Umso schockierender finden die Fans die jetzige Nicht-Kommunikation. "Angeblich hat er das selber, also von diesem Italiener oder von jemand anderes gehört und nicht vom Verein. Und das finde ich wirklich gemein. Das ist typisch Bayern München", sagt ein anderer Fan: "Das hat gar nichts mehr mit Fairness, mit Sport zu tun. Also es ist wirklich gemein."

Bayern-Entscheidung nicht nachvollziehbar

Die Reaktionen auf das Verhalten der Bayern-Verantwortlichen überall ähnlich. "Ich finde es schade, dass es über Nacht so entschieden wird. Also ich kann das nicht so richtig nachvollziehen. Ich verstehe auch nicht, wieso Fußballklubs immer meinen, das liegt alles am Trainer und nicht an den Spielern."

"Intern muss etwas Großes vorgefallen sein"

Ein anderer Fan scheint für sich eine mögliche Erklärung gefunden zu haben: "Da muss schon intern irgendetwas ganz Großes vorgefallen sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es vor diesen wichtigen Spiele eine Lösung ist, wenn man einen Trainer wechselt."

"Eigentlich ist er ein sehr sympathischer Typ, ich hätte ihn jetzt nicht entlassen. Aber die werden schon wissen was sie tun. In letzter Zeit passieren immer Dinge beim FC Bayern, die man nicht ganz nachvollziehen kann", sagt ein weiterer Bayern-Anhänger.

Nachfolger Thomas Tuchel? "Ein schwieriger Mensch"

Und das wäre dann auch so etwas wie eine Erklärung. Damit lässt es sich jetzt nach vorne schauen, auf den Nachfolger. "Jetzt kommt der Thomas Tuchel. Von Tuchel halte ich nicht viel, ein schwieriger Mensch. Da wird's demnächst wieder krachen." Eine gewisse Skepsis ist da.

Häme für 1860 und Michael Köllner

Aber: "Einen anderen brauchst du nicht nehmen. Einen Herrn Köllner von Sechzig, weil der frei ist, brauchst du jetzt nicht einstellen." Deswegen Thomas Tuchel. Nach seinem Rauswurf beim FC Chelsea London im September 2022, ist Tuchel vereinslos und wäre wohl verfügbar.