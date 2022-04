Nagelsmann tobt nach Auftritt wie beim Dienst nach Vorschrift

"Wenn es so wirkt, als ob wir irgendeinen Dienst abhalten müssen, ist der Punkt erreicht, wo wir etwas verändern müssen", polterte der der Münchner Coach. Die Art und Weise der Niederlage in Mainz wurmte Nagelsmann mächtig. Der 34-Jährige findet, "dass wir immer eine gewisse Grundleidenschaft im Spiel benötigen. Die hatten wir heute nicht". Mit dem 1:3 waren die Münchner ja sogar noch gut bedient. "Wenn man ehrlich ist, kann Mainz heute acht oder neun Tore schießen", gab der 34-Jährige zu.

Nagelsmann: Das Problem mit "dem Logo auf der Brust"

Für ihn sei es "zwar ein Stück weit menschlich, dass du jetzt vielleicht eine Woche nach dem Titel nicht die Welt einreißen willst". Aber "trotzdem tragen wir immer noch das Bayern-Logo auf der Brust", kritisierte Nagelsmann die schwache Leistung seiner Mannschaft.

Wortkarg bezüglich der Gründe und schnelle Abreise

Details über die jetzt nötigen Veränderungen wollte der Bayerntrainer nicht nennen: "Es gibt schon Ansätze zur Veränderung, aber die verrate ich nicht." Auch über die Gründe für den blamablen Auftritt wollte er öffentlich nicht sprechen: "Ich habe eine Erklärung, aber die sage ich nur intern der Mannschaft".

Der Pressekonferenz nach dem Spiel in Mainz blieb der Coach übrigens komplett fern. "Die Münchner sind ein bisschen im Reisestress und müssen an den Flughafen. Deswegen hat der Kollege Julian Nagelsmann bereits mit der Presse in der Mixed-Zone gesprochen", lautete die Erklärung der Mainzer Pressesprecherin Silke Bannick.

"Zu viele Niederlagen in dieser Art"

Für die Bayern war es die fünfte Saison-Pleite in der Fußball-Bundesliga. So viele gab es zuletzt vor sieben Jahren. "Es sind zu viele Niederlagen in dieser Art", lautete deshalb die deutliche Aussage des Coaches. "Das gibt mir schon sehr zu denken, dass uns das jetzt zum wiederholen Mal passiert", sagte auch Joshua Kimmich.

Hertha-Trainer Magath befürchtet Folgen für den Abstiegskampf

Kritisiert wurde der Auftritt der Münchner auch auf anderen Plätzen. So blickt der Hertha-Trainer Felix Magath nach dem schwachen Auftritt des FC Bayern mit Sorge auf die Folgen für den Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga. "Der FC Bayern ist zwar schon Meister, aber ich weiß nicht, warum eine Mannschaft das Spielen drei Wochen vor dem Saisonende schon einstellt. Das dient nicht der Bundesliga", schimpfte Magath. Am kommenden Sonntag spielen die Münchner gegen den VfB Stuttgart, einen der Konkurrenten der Hertha im Tabellenkeller.

Nagelsmann reagierte auf Magaths Aussagen gleich. "Sehr clever von ihm, das wird er nicht ganz uneigennützig machen, schätze ich", sagte der 34-Jährige. Der Berliner Coach solle "sich das Spiel anschauen, und dann kann er bei mir anrufen".