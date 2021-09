Nagelsmann stellt sich bei Leipzig-Rückkehr auf Pfiffe ein

"Ich hoffe, die Pfiffe reduzieren sich auf ein Mindestmaß"

Für viele in Leipzig fühlt sich - auch wegen der Nagelsmann-Aussagen - das Transfergebahren der Münchner wie ein gebrochenes Versprechen an. Kein Wunder also, dass der neue Bayerncoach zumindest mit einem mulmigen Gefühl in seine ehemalige Heimat fährt.

"Ich habe ein bisschen die Sorge, dass die Fans von Leipzig mich nicht so ganz nett empfangen werden, weil sie den Wechsel in der Art und Weise nicht verstanden haben", sagte Nagelsmann in einem Interview auf dem vereinseigenen Youtube-Kanal und fügte an: "Ich hoffe, die Pfiffe reduzieren sich auf ein Mindestmaß."

Zwei Jahre trainierte der 34-Jährige die Leipziger. Doch schon vor der Vertragsunterschrift bei Rasenball im Jahr 2019 schien es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis der gebürtige Landsberger zum FC Bayern wechseln würde. Noch in den Verhandlungen hatte Nagelsmann seinem neuen Verein klargemacht, dass er gerne wechseln würde, wenn eines Tages der FC Bayern anklopfen sollte.