Nagelsmann setzt beim Liga-Auftakt auf seine "Offensivmonster"

Am Freitagabend beginnt für Nagelsmann die Mission FC Bayern München mit seinem ersten Pflichtspiel (20:30 Uhr, Radiolivereportage auf BR24 Sport) bei Borussia Mönchengladbach. Das offizielle Eröffnungsspiel der höchsten deutschen Spielklasse wurde im Sommer 2002 eingeführt und geht in diesem Jahr in seine 20. Auflage. Der deutsche Rekordmeister war bislang 13 Mal mit dabei und konnte die Partie elf Mal gewinnen, zwei Mal ging das Spiel unentschieden aus.

"Es ist eine Mischung aus Vorfreude und Gespannt-Sein." FC Bayern-Trainer Julian Nagelsmann

Gejagter Meister startet gegen ambitionierten Auftaktgegner

Gladbach ist für Nagelsmann "eine sehr gute Mannschaft, ein sehr guter, ambitionierter und anspruchsvoller Auftaktgegner". Außerdem sei "jede Mannschaft gegen Bayern noch mehr motiviert", erklärt der Trainer und ergänzt: "Alle wollen, dass wir nicht den zehnten Titel in Folge holen". Die Meisterschale sei aber das erklärte Ziel des Rekordmeisters.

Abwehr soll die "Offensivmonster" weniger ärgern

Im Gegensatz zur vergangenen Saison fordert der Trainer "einen Tick mehr Stabilität in der Defensive". Schließlich sollen die "Offensivmonster" nicht immer wieder durch Gegentreffer zusätzlich unter Druck gesetzt werden.

Davies eine Option für die Startelf, Pavard fällt weiter aus

Personell sieht es für den Auftakt laut Nagelsmann mit wenigen Einschränkung gut aus. Alphonso Davies ist nach der überstandenen Verletzung eine Option für die Startelf. Allerdings ist er "wahrscheinlich noch nicht bereit für 90 Minute. Mal schauen, wie weit ihn seine Beine tragen", sagt der Coach.

Auch wieder mit der Mannschaft trainieren konnten Kingsley Coman und Corentin Tolisso. Ärgerlich findet Nagelsmann die Verletzung von Benjamin Pavard. "Jetzt ist er erst einmal ein paar Wochen weg", klagt der 34-Jährige. Der Außenverteidiger verletzte sich beim Training am Sprunggelenk.

Selbstvertrauen trotz "zerklüfteter Vorbereitung"

Jammern will Nagelsmann aber trotzdem nicht. Stattdessen meint er: "Wenn man die Geschichte der letzten Jahre sieht, sollten wir vor Selbstvertrauen strotzen". Trotz der "etwas zerklüftete Vorbereitung" ist der FC Bayern München bereit für den Saisonstart. Ein "Feuerwerk über 90 Minuten" will er aber nicht versprechen, sein Team müsse "erst in den Rhythmus kommen".

Mega-Transfers: "Da reibe ich mir schon ab und an die Augen"

Zu Transferfragen bezüglich seines Vereins wollte Nagelsmann keine Stellung nehmen. Die Mega-Wechsel in den vergangenen Tagen wie beispielsweise von Lionel Messi nach Paris kommentierte der Coach allerdings schon: "Da reibe ich mir schon ab und an die Augen, was da in den letzten Wochen passiert. Ich weiß nicht genau, wie die das hinbekommen. Die UEFA hat sicherlich auch ein Auge drauf."