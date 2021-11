Nagelsmann nimmt Corona-Chaos beim FC Bayern mit Humor

Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric Maxim Choupo-Moting und Michael Cuisance fehlen, weil sie sich als Corona-Kontaktpersonen in Quarantäne befinden. Auch auf Abwehrspieler Niklas Süle und Josip Stanisic muss Julian Nagelsmann nach deren Corona-Infektionen verzichten. Zudem droht ein Ausfall von Marcel Sabitzer wegen muskulärer Problemen. Auch ein Einsatz von Kingsley Coman ist noch nicht sicher.

Aber richtig Sorgen macht sich der Trainer des FC Bayern deswegen nicht. Die Bayern haben schon das Ticket für das Achtelfinal der Champions League sicher. Klar, will der Rekordmeister siegen, schließlich sei jedes Spiel in der Champions League wichtig - auch mit einem Rumpfteam. Nur 13 Spieler zu haben "das ist auch smart. Es gibt weniger Gespräche im Hotel, mit denen, die nicht spielen. Von der Betreuung her ist es gar nicht so schlecht", sagte Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Kiew.

"Wenn man eine Erzieherin fragen würde, ist ein Betreuungsschlüssel von 1:15 besser als 1:22."