Nagelsmann muss "nur noch diese silberne Schnalle aufmachen"

Der Bayern-Chefcoach muss im entscheidenden Viertelfinal-Spiel gegen Villareal auf die besondere Erfahrung seiner Stars in brenzligen Situationen vertrauen. Schließlich geht es für Nagelsmann am Abend (21 Uhr | BR24 - Sport Radio-Livereportage) nicht nur um den Sieg, sondern nach dem Aus im DFB-Pokal auch um eine gute Bilanz seiner ersten Saison beim Rekordmeister. Auch deshalb muss der Einzug ins Halbfinale gelingen.

Rudel von der kurzen Leine lassen

Und so hofft der ambitionierte 34-Jährige, dass sein gereiztes Rudel, dass er "zwei, drei Tage" an der kurzen Leine gehalten hat, wie er am Montag bildreich beschrieb, gegen das erstaunlich widerspenstige FC Villarreal auch bissig agiert. "Jetzt muss ich nur noch diese silberne Schnalle aufmachen", kündigte Dompteur Nagelsmann nach viel Detailarbeit und Einzelgesprächen wie am Fließband an. "Und dann geht's los."

Intensität hochschrauben, Spieltempo erhöhen

Immerhin würde es bei jedem Erfolg mit einem Tor Differenz in die Verlängerung gehen und ein höherer Sieg das Weiterkommen für den FCB besiegeln, da seit dieser Saison die Auswärtstorregel nicht mehr zum Tragen kommt. "Wir wollen liefern und müssen unsere komplette Intensität hochschrauben, auch im eigenen Ballbesitz," kündigte Nagelsmann selbstbewusst an. "Wir müssen das Spieltempo erhöhen, mit schnellen, aggressiven Kombinationen. Es ist ein Spiel, dass die Spieler lieben."

Mannschaft ist auf unterschiedliches Pressing vorbereitet

Beim Gegner wollen die Münchner nach den Erkenntnissen aus dem bitteren 0:1 im Hinspiel jetzt die "Ballbesitzphasen herunterschrauben. Sie haben sehr gute Fußballer. Wir wollen Pau Torres, Foyth und Lo Celso mehr aus dem Spiel nehmen, die waren sehr gut im Hinspiel." Nagelsmann geht davon aus, "dass ihre taktische Herangehensweise ähnlich sein wird. Wir sind generell auf unterschiedliches Pressing vorbereitet."

Spieler mit Bayern-Identität sollen vorangehen

Der für seinen rund 30-minütigen Einsatz in der Bundesliga von Nagelsmann gelobte Marcel Sabitzer wird jedoch keinen Platz in der Startelf bekommen. Im Druck-Duell sollen Spieler beginnen, "die mehr Bayern-Identität haben, weil sie schon länger da sind."

Deshalb sind die Führungsspieler gefordert. Von Robert Lewandowski über Thomas Müller und Joshua Kimmich bis hin natürlich zu Torwart Manuel Neuer. "Mit uns ist nicht zu spaßen, wenn wir so ein Spiel wie in Villarreal 0:1 verloren haben. Das wurmt uns natürlich", sagte der Kapitän der Münchner. "Wir wollen uns von unserer besten Seite zeigen."