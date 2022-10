Nagelsmann hat gut Lachen: Bayern-Krise scheinbar überstanden

"Bei Bayern musst du einfach immer gewinnen, dann ist alles super", erklärte Nagelsmann nach dem abgeklärten 2:0 bei seinem Ex-Club TSG 1899 Hoffenheim in der Fußball-Bundesliga. Dabei habe er gar "nicht so viel verändert" beim zuvor krisenlnden FC Bayern. Höchstens "ein bisschen mehr Analyse", findet der Trainer. Und dann "halt einfach gewonnen".

Applaus von der Chefetage des FC Bayern

Auch die Bosse wirkten nach dem Sieg an einem herrlich lauen Herbst-Tag hochzufrieden. Vorstandsboss Oliver Kahn klatschte zufrieden. Ganz im Gegensatz als zuletzt, als er sich voller Verzweiflung fast nicht mehr auf dem Stuhl in der Arena halten konnte. Der Sportvorstand Hasan Salihamidzic wirkte auf der Tribüne kurzzeitig sogar regelrecht erheitert.

Salihamidzic: "Unsere Offensive ist gut genug"

Für ihn verflüchtigt sich die Debatte um einen angeblich fehlenden Stoßstürmer nach dem Lewandowski-Abgang im Moment. Stattdessen lautet sein Tenor: "Unsere Offensive ist gut genug". Die vor kurzem noch durchaus diskutierten Wintertransfers schließt er jetzt auf jeden Fall "praktisch aus". Auch für einen Harry Kane im Sommer 2023 sieht er "aktuell keinen Bedarf" mehr.

Vor allem Choupo-Moting mit "ein bisschen mehr Zielwasser"

Schließlich habe der FC Bayern sich jetzt "mehr konzentrieren können und ein bisschen mehr Zielwasser getrunken". Eric Maxim Choupo-Moting trifft nämlich auf einmal in jedem Spiel.

Passend dazu stellte Salihamidzic fest: "Wir haben 32 Tore und sind zufrieden, wie es in den letzten Spielen gelaufen ist. Hoffentlich machen wir das jetzt so weiter", er beim TV-Sender "Bild". Choupo-Moting möchte das am liebsten gleich im nächsten Spiel. "Gegen Barcelona ist immer etwas Besonderes. Wir müssen das Spiel zu 100 Prozent ernst nehmen. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Wiedersehen mit Lewy", sagte der Stürmer und empfahl sich damit für die Startelf.

Jagd auf Tabellenführer Berlin und mehr

Auch die Jagd auf den Überraschungs-Tabellenführer Union Berlin hat Fahrt aufgenommen. Die Köpenicker patzten beim VfL Bochum mit 1:2. Damit beträgt der Rückstand der Münchner nur noch einen Punkt. In der Champions League hat Nagelsmann im Gegensatz zum nächsten Gegner Barcelona keinerlei Druck oder Not. Bayern ist bereits für die K.o.-Runde qualifiziert. Und im DFB-Pokal ist der FC Bayern auch noch vertreten. Da spielt der Rekordmeister im Achtelfinale beim 1. FSV Mainz 05. Dem könnten die Münchner am nächsten Liga-Spieltag auch schon mal die Schneid abkaufen. Nagelsmanns Lächeln würde damit bestimmt noch strahlender werden.