Nagelsmann: "Habe selten Angst, in diesem Fall aber schon"

Lewandowski hatte auch während der Partie in Frankfurt ein starkes Zeichen gesetzt. Er trug am eine Kapitänsbinde in den ukrainischen Nationalfarben Blau und Gelb. "Das hatte ich mir am Morgen vor dem Spiel so überlegt", hatte er danach erklärt. Er sei ein "Anti-Krieg-Mensch", der nicht hätte denken können, "dass das passiert", sagte der Weltfußballer und ergänzte: "Das tut weh. Das alles ist dramatisch. Ich hoffe, dass die ganze Welt die Ukraine schützt."

Nagelsmann: "Das geht jedem nah"

Unterstützung erfuhr der Goalgetter für seine Botschaft auch explizit durch seinen Trainer. Nagelsmann wurde bei seinen Aussagen höchst emotional. "Das geht jedem nah", sagte er und erklärte, er habe "selten Angst, in diesem Fall aber schon", so der 34-Jährige. Nagelsmann habe sich nicht "ausmalen können, dass das in Europa in diesem Ausmaß passiert. Das ist schrecklich." Er erinnerte sich auch an "sehr viel nette Menschen", die das Team im November beim Champions League-Gruppenspiel in Kiew kennengelernt habe - und die "jetzt Angst um ihr Leben haben".

Lewandowski: "Wir dürfen nicht akzeptieren, was dort passiert"

Lewandowski hatte sich nach dem Spiel auch mit bewegenden Worten geäußert: "Wir sind alle gegen Krieg und haben nicht gedacht, dass es so weit kommt. Das zu sehen, tut weh", sagte der Bundesliga-Toptorjäger über die russische Invasion in die Ukraine.

Sein Appell lautet: "Die Lage ist dramatisch und die gesamte Welt muss die Ukraine unterstützen." Da könne sich "der Sport nicht rausnehmen. Wir dürfen nicht akzeptieren, was dort passiert", betonte der Weltfußballer.

Kein Spiel mit Polen gegen Russland

Für den Kapitän der polnischen Nationalmannschaft ist es auch "selbstverständlich", dass sein Team in den WM-Play-offs am 24. März nicht gegen Russland antreten wird. "Russlands Fußballer und Fans" seien zwar "nicht verantwortlich" für die Kriegstreiberei Putins, teilte der Torjäger von Bayern München via Twitter mit: "Aber wir können nicht so tun, als ob nichts passiert ist."