Nagelsmann gibt Startelf-Garantie für Goretzka und Wirtz

Florian Wirtz hat sich zwar gegen einen Wechsel zum FC Bayern entschieden, dafür wird er am Mittwoch trotzdem in der Münchner Arena auflaufen. Das gab Bundestrainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor dem Halbfinale in der Nations League gegen Portugal am Mittwochabend (ab 21 Uhr in der Radioreportage im BR24Sport Livecenter) bekannt. Zudem nannte er weitere Profis, die am Mittwoch in der Startelf stehen.

Nagelsmann hat Startelf im Kopf

Die Anfangsformation für das Duell mit Cristiano Ronaldo steht schon so gut wie, gab Nagelsmann Einblicke in seine Gedanken. "Neun von elf Positionen habe ich im Kopf. Der Rest wird eine finale Bauchentscheidung", sagte Nagelsmann am Dienstagabend auf der Abschluss-Pressekonferenz in München.

Neben Wirtz erhielten auch Torwart Marc-André ter Stegen und Leon Goretzka, der neben Nagelsmann auf dem Pressepult Platz nahm, eine Einsatzgarantie. Auch Joshua Kimmich, der sein 100. Länderspiel absolvieren wird, ist fest eingeplant. Weitere Personalien wollte er dann aber mit den anwesenden Journalisten nicht diskutieren. "Wenn sie aufgepasst haben im Training, wissen sie, dass sie spielen", scherzte Nagelsmann im Bezug auf seine Profis.

Nagelsmann erwartet keinen Wirtz im Schongang

Dass sich Wirtz von seinem anbahnenden Wechsel von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool beeinflussen lässt, glaubt Nagelsmann nicht. "Ich habe nicht gemerkt, dass es ihn belastet. Dass er sich Gedanken macht, gehört dazu. Er hat aber normal und gut trainiert, natürlich spielt er. Ich nehme da keine Rücksicht auf mögliche Verletzungen. Er ist ein Wettkämpfer und will spielen", sagte Nagelsmann.

Das gilt auch für Neuling Nick Woltemade., Der Stuttgarter Stürmer habe gut trainiert, einen guten Eindruck gemacht, gab der Bundestrainer zu Protokoll. Ob der 23-Jährige aber in der Startelf steht, ließ Nagelsmann offen.