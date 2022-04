Nagelsmann führt den FC Bayern zum zehnten Meistertitel in Folge

Es weht ein frischer Wind an der Säbener Straße in dieser Saison. Der drittjüngste Trainer in der Historie des FC Bayern übernimmt. Julian Nagelsmann reiht sich mit seinen 33 Jahren hinter Sören Lerby und Reinhard Saftig ein, die allerdings beide nur kurze Zeit das Traineramt innehatten.

Nagelsmanns Amtszeit soll da doch etwas länger werden, denn er ist gekommen, um Titel zu holen. Rekorde hat er schon gebrochen, er war der jüngste Trainer in der Bundesliga bei Hoffenheim, dann ging es weiter zu RB Leipzig – ein beeindruckender Werdegang. Nur eins fehlt noch in seinem Lebenslauf : Titel. Bisher zumindest, denn jetzt ist es soweit, er feiert seinen ersten Meistertitel überhaupt mit den Bayern.

Historischer Meistertitel

Nicht nur für Nagelsmann, sondern auch für Bayern-Urgestein Thomas Müller ist dieser Meistertitel ein besonderer Meilenstein. Er ist der erste Spieler, der elf deutsche Meisterschaften gewonnen hat. Müller überholt damit seinen Ex-Teamkollegen Alaba, der zehn Meistertitel feiern durfte.

Was für die Münchner mittlerweile Routine ist, ist für Nagelsmann noch etwas ungewohnt. Mit seiner ersten gewonnenen Meisterschaft schreibt er aber ebenfalls Vereinsgeschichte, denn in den besten europäischen Fußballligen ist es zuvor noch keinem Team gelungen, zehn Mal in Folge die Meisterschaft für sich zu entscheiden. Nur Juventus Turin kam mit neun Titeln zwischen 2012 und 2020 in der Serie A nah ran an die Bayern. Wir blicken zurück auf den Weg zur zehnten Meisterschale in Folge für den FC Bayern.