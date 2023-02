Nagelsmann-Frust nach Roter Karte: "Pléa fällt einfach hin"

Es kochte in Julian Nagelsmann. Nicht mehr ganz so sehr, wie unmittelbar nach dem Spiel. Als der FC-Bayern-Trainer jedoch nach dem 2:3 bei Borussia Mönchengladbach zur obligatorischen Pressekonferenz nach dem Spiel kam, sprach sein Gesicht immer noch Bände. Da saß ein Coach, der überhaupt keine Lust hatte, noch einmal zu erklären, was denn alles an diesem denkwürdigen Nachmittag passiert ist.

Vor allem nach dem Spiel. Die Rote Karte gegen Dayot Upamecano nach acht Spielminuten nach einem vermeintlichen Foul gegen Gladbachs Alassane Plea - für Nagelsmann die spielentscheidende Szene. Und sein Frust richtete sich direkt nach dem Match gegen das Schiedsrichter-Team um Tobias Welz, weil er die Karte als nicht gerechtfertigt einstufte.

Nagelsmann: "Pléa fällt einfach hin"

Pléa habe versucht, ein Foul zu provozieren: "Er macht einen Stemmschritt Richtung Upamecano, der wegzieht, und Pléa kriegt keinen Körper - und deswegen fällt er einfach hin", sagte Nagelsmann im ARD-Interview: "Upa hat die Hand 0,1 Sekunden am Körper und wenn du die Slow Motion siehst - die Schulter von Plea bewegt sich keinen Millimeter nach hinten."

"Es ist kein Zupfer, es passiert einfach gar nichts. Er (Pléa) läuft einfach weiter und stolpert halt, weil er keinen Körper kriegt, sprich: keinen Widerstand. Und deswegen ist es in meinen Augen eine klare Fehlentscheidung." Julian Nagelsmann über Szene, die zur Roten Karte führte

Der Bayern-Coach und die Emotionen

Etwas früher, in der Mixed Zone, war Nagelsmann etwas laustärker gewesen. "Das ist doch ein Witz, will der mich verarschen oder was?" ist von dort überliefert, wo Nagelsmann laut polternd an Journalisten vorbei Richtung Schiedsrichterkabine gestürmt war. "Bitte nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen", bat er die anwesenden Journalisten nun auf der Pressekonferenz nach der Partie: "Es gibt Emotionen in diesem Sport. Es ist nicht alles richtig, was ich da von mir gebe."