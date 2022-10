Nagelsmann: DFB-Pokal-Aus darf "auf keinen Fall passieren"

Es gehört zum Selbstverständnis des FC Bayern München, dass man auf kein Spiel im Vorfeld mit Bangen blickt. Und doch wirken die öffentlichen Äußerungen von Trainer Julian Nagelsmann vor dem DFB-Pokalspiel gegen den FC Augsburg (Mittwoch, 20:45|Radio-Livereportage im BR24 Sport Livecenter), so als würde man in dieses Spiel nicht ganz so sicher gehen wie sonst.

Das mag zum einen in der bisweilen schwankenden Leistung des Rekordmeisters in dieser Saison begründet sein. Doch vor allen Dingen liegt das daran, dass die zweite Runde des DFB-Pokals in den vergangenen beiden Spielzeiten zum Debakel für die Münchner wurde - 2020 das Aus gegen Holstein Kiel, 2021 die 0:5-Klatsche gegen Borussia Mönchengladbach.

Banger Blick in die Vergangenheit

"Es ist schon Thema, dass es uns auf keinen Fall ein drittes Mal passieren sollte. Wir haben die Ambitionen, den Pokal zu gewinnen. Demnach müssen wir morgen gegen Augsburg gewinnen, das ist der Job", sagte Bayern Trainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz am Dienstag. Dass dieser Job allerdings nicht so leicht wird, zeigt auch hier ein Blick in die Vergangenheit.

Denn unter Nagelsmann setzte es für den FC Bayern in Augsburg immer Niederlagen - zuletzt beim 0:1 am siebten Spieltag. Ein Spiel, das auch Nagelsmann noch gut in Erinnerung ist: "Nach dem Spiel war ich sehr gefrustet, weil wir viele Chancen nicht genutzt haben. Augsburg hat es gut gemacht, sie werden es sicher auch morgen wieder gut machen, mit einer extremen Körperlichkeit, einer guten Wucht, simplen Abläufen aber sehr hohem Pressing. Ich gehe davon aus, dass sie es ähnlich machen werden wie im Ligaspiel."

"Weltklassespiel" - Choupo-Moting wird starten

Dabei helfen, dass das Endergebnis ein anderes ist, soll Eric Maxim Choupo-Moting, der beim 5:0-Sieg der Münchner gegen Freiburg eine gute Leistung gezeigt hatte und mit seiner körperlichen Präsenz im gegnerischen Strafraum der Offensive seiner Mannschaft guttat. "Er hat eine große körperliche Wucht, aber auch eine Finesse. Es hat unterschiedliche Gründe, warum er vielleicht noch nicht so viele Einsätze hatte. Er hat gegen Freiburg ein Weltklasse-Spiel gemacht und wird auch morgen wieder beginnen", so Nagelsmann.