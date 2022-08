Nächster Transfercoup: FC Bayern Basketball holt Isaac Bonga

"Isaac ist unheimlich vielseitig und talentiert. Er ist ein moderner Spieler, dessen großes Potenzial noch gar nicht voll ausgeschöpft wurde", so die Einschätzung von Sportdirektor Daniele Baiesi. Zuletzt spielte Bonga in der NBA für die Toronto Raptors. Davor war Bonga bereits für die Washington Wizards und die Los Angeles Lakers in der besten Basketball-Liga der Welt im Einsatz.

Jüngster Debütant bei den Lakers

"Nach den spannenden Jahren in der NBA, in denen ich sehr viel gelernt habe, war jetzt Zeit für ein neues Kapitel", zitiert der FC Bayern den 22-Jährigen, der beim NBA-Draft 2018 von den Los Angeles Lakers an Position 39 gezogen wurde und später mit 19 Jahren jüngster Debütant im Team um Superstar LeBron James wurde. Nach 21 Spielen für die Lakers ging es für zwei Jahre zu den Washington Wizards, wo der junge Deutsche 2019/2020 in 49 von 66 Partien in der Starting Five stand.

Nach Sprunggelenks-OP nicht bei der EM

In der zurückliegenden Spielzeit waren es für Bonga noch einmal 15 NBA-Einsätze, diesmal für Toronto sowie 24 für dessen Farmteam Raptors 905 in der NBA G League.

Bei der Basketball-Europameisterschaft, die am 1. September beginnt, ist Bonga nicht im Einsatz, da er noch verletzt ist. Im Juli unterzog er sich einer Sprunggelenks-Operation. In München soll er nun regenerieren und dann das EuroLeague-Team verstärken.