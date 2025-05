Akute Abstiegsgefahr: Greuther Fürth entlässt Trainer Siewert

Nach gut einem halben Jahr und insgesamt 20 Spielen ist die Amtszeit von Trainer Jan Siewert bei der SpVgg Greuther Fürth schon wieder beendet. Wie die Franken am Montagabend mitteilten, wurde Siewert freigestellt. Der Schritt ist Konsequenz aus der sportlichen Negativentwicklung des Kleeblatts. Man wolle der Mannschaft "im Endspurt der Saison einen neuen Impuls", teilte die Vereinsführung mit.

Kleeblatt in aktuter Abstiegsgefahr

Die Fürther feierten den letzten Sieg Ende Januar am 24. Spieltag in Düsseldorf. Seither holte die Siewert-Elf nur noch vier Punkte (Vier Unentschieden, vier Niederlagen) und droht zwei Spieltage vor Saisonende trotz gesammelter 35 Punkte noch auf den Relegationsplatz oder Platz 17 abzurutschen.

"Jan hat in den letzten Monaten sehr viel Energie bei uns reingesteckt und maßgeblich dabei mitgeholfen, dass wir den Klassenerhalt in der eigenen Hand haben", lässt sich Sportdirektor Stefan Fürstner in einer Pressemitteilung zitieren. "Leider ist es uns aber in den letzten Wochen nicht gelungen, den letzten Schritt zu gehen."

Siewerts Nachfolger steht noch nicht fest

Wer die entscheidenden Zähler für den Klassenverbleib mit dem Team noch sammeln soll, steht noch nicht fest. Über Siewerts Nachfolger wolle man "zeitnah" informieren, teilte der Fußball-Zweitligist mit. Das Restprogramm hält dem Auswärtsspiel in Hannover am kommenden Spieltag und dem Heimspiel gegen Aufstiegskandidat Hamburger SV zum Saisonfinale noch schwere Aufgaben bereit.