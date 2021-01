Nächster Rückschlag für die Würzburger Kickers

Kopacz vergibt - Srbeny eiskalt

In Paderborn begannen die Würzburger ordentlich und machten zunächst den besseren Eindruck. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase attackierten die Kickers die Hausherren etwas früher und setzten den SCP damit durchaus unter Druck. In der 23. Minute folgte die daraufhin prompt eine Großchance für David Kopacz, der jedoch an SCP-Keeper Leopold Zingerle scheiterte.

Paderborn hielt allerdings die Null und schlug dann in der 31. Minute gleich bei der ersten Torchance eiskalt zu: Erst erzwangen die Ostwestfalen einen Fehlpass der Kickers. Sven Michel chippte die Kugel dan ins linke Sechzehner-Eck, wo dann Dennis Srbeny nicht lange fackelte und den Ball zur Führung ins Tor beförderte. Ein bisschen Glück war auch dabei, denn das Leder trudelte vom Innenpfosten ins Tor.