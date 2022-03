Nächster Lewandowski-Doppelpack: Bayern schlägt Union mit 4:0

Coman bringt Bayern in Führung

Die Anfangsphase war ein offener Schlagabtausch. Chancen auf beiden Seiten. Und Plötzlich nahm sich Kingsley Coman ein Herz. Der Franzose wackelte einmal kurz nach links, dann nach rechts, legte sich Gegner und Ball so zurecht, dass er freie Schussbahn hatte. Aus rund 20 Metern zog er ab. Sein Schuss: fest, flatternd, doch nicht allzu platziert. Andreas Luthe brachte zwar eine Hand an den Ball, doch konnte das Tor nicht verhindern (16.).

Doch Union blieb gefährlich, die Bayernabwehr anfällig. Taiwo Awoniyi und Sheraldo Becker wirbelten im Sturm der Berliner und brachten so die neu zusammengestellte FCB-Verteidigung gehörig durcheinander. So war es entweder das Glück der Münchner oder die Aura von Neuer, die den Ausgleich verhinderten – jedenfalls weder Nianzou, der das Zuspiel nicht stoppen, noch Upamecano, der sich nicht vor Awoniyi schieben konnte und ihn so unbedrängt aus fünf Meter zum Schuss kommen ließ. Wieder flog der Ball um Zentimeter am Pfosten vorbei (22.).

Nianzou gibt seine Tor-Premiere

Auf der anderen Seite des Feldes klappte es dafür umso besser. Nach einer Ecke von Joshua Kimmich stieg Nianzou am höchsten. Paul Jaeckel kam nicht an den 1,91-Meter-Schlaks heran, der ins linke Eck zum 2:0 einköpfelte (25.). Sein erster Treffer für die Münchner. Die Berliner dürften sich zu diesem Zeitpunkt zu Recht über diesen hohen Rückstand geärgert haben.

Doch im Anschluss übernahm Bayern die volle Kontrolle über das Spiel. Vorne pressten sie später, hinten spielten sie ruhiger. So kam Union kaum noch zu Chancen, konnte keine gefährlichen Nadelstiche durch Konter mehr setzen.