Zwei Blitzstarts bringen FC Augsburg vierten Heimsieg in Serie

Zuhause ist der FC Augsburg in diesem Kalenderjahr einfach eine Bank. Auch gegen Werder Bremen gewannen die Fuggerstädter. Das 2:1 gegen die Norddeutschen war der vierte Sieg im vierten Heimspiel 2023 und gleichzeitig die richtige Antwort im Abstiegskampf nach dem enttäuschenden Auftritt am vergangenen Wochenende in Berlin.

Gikiewicz patzt

Die Augsburger erwischten den besseren Start und gingen bereits nach sechs Minuten in Führung. Stürmer Dion Beljo, der für Toptorjäger Mergim Berisha in der Startelf stand, traf zum 1:0. Der Ausgleich für Bremen fiel nach einem Torwartfehler von Rafal Gikiewicz. Der polnische Schlussmann tauchte unter einer Flanke hindurch, sodass Jens Stage den Ball nur noch ins leere Tor zu schieben brauchte (16.).

Blitzstart in Halbzeit zwei

In Hälfte zwei hatten es die Fuggerstädter noch eiliger. Nach 43 Sekunden zappelte diesmal der Ball im Netz. Arne Maier traf nach Zuspiel von Demirovic zur erneuten Führung. In der Folge hatte die Augsburger Defensive alle Hände voll zu tun, den Vorsprung zu sichern, was am Ende auch gelang (46.+1). Durch den vierten Heimsieg in Folge konnten sich die Fuggerstädter Luft im Abstiegskampf verschaffen.