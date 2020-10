Nächster EuroLeague-Sieg für FC-Bayern-Basketballer

74:68 (39:34) siegten die FC-Bayern-Basketballer am Freitagabend in München gegen Olympiakos Piräus. Bester Werfer war der frühere NBA-Profi Wade Baldwin IV, der erst im Juli von Gegener Olympiakos nach München gewechselt war. Die Gäste hatten ihren besten Scorer in Kostas Papanikolaou, der 13 Punkte erzielte.

Durch den vierten Sieg im fünften Spiel sind die Bayern aktuell Zweiter im 18er-Teilnehmerfeld der EuroLeague. Nur am ersten Spieltag verloren die Münchner gegen Armani Mailand (79:81 n.V.). Die besten acht Teams qualifizieren sich für das Finalturnier.

"Wir haben nicht so gespielt, wie wir es geplant hatten. Aber ich freue mich für meine Mannschaft. Sie hat eine solide Leistung in der Verteidigung gezeigt und insgesamt gut reingefunden." Bayern-Trainer Andreas Trinchieri

Am kommenden Donnerstag sind die Bayern zu Gast bei Real Madrid. Schon am Sonntag steht das zweite Gruppenspiel im deutschen BBL-Pokal in Weißenfels an.