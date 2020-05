Nächster Bayern-Titel? Nur Flick traut dem Frieden noch nicht

Angezählter Favre: "Es wird brutal schwer"

Deren Coach Lucien Favre reagierte nicht zum ersten Mal ein bisschen beleidigt auf Fragen von Journalisten nach seiner Aufstellung. Der Schweizer hatte Emre Can und Jadon Sancho zunächst auf der Bank gelassen und diese Entscheidung erst in der Halbzeit korrigiert, dann allerdings auf Kosten des in der ersten Halbzeit besten Dortmunders Julian Brandt. "Es ist einfach, das nach dem Spiel zu sagen", so Favre. Am Ende kam er zum selben Fazit wie sein Abwehrchef Hummels: "Für uns wird es im Kampf um den Titel nun brutal schwer."

Nach einer wechselhaften Hinrunde hatte sich der BVB nach der Winterpause stabilisiert und eine Serie von neun Siegen in zehn Spielen gestartet. Dieser Lauf endete im Gipfeltreffen.