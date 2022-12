Nächster Ausfall für Bayern-Basketballer, wochenlang ohne Obst

Der 26 Jahre alte Guard hatte sich beim Training vor der EuroLeague-Partie bei Zalgiris Kaunas in Litauen am Freitag eine Ellbogenverletzung zugezogen. Dies ergab eine Untersuchung am Donnerstagvormittag. Der EM-Dritte Obst wird zunächst nicht operiert. Wie der Verein mitteilte, werde sein Arm ruhiggestellt und die Verletzung in rund einem Monat neu bewertet.

Verletzung wie beim Kapitän Lucic

Eine vergleichbare Verletzung am Ellenbogen hatte, ebenfalls unglücklich im Training erlitten, hatte erst vor kurzem den Mannschaftskapitän Vladimir Lucic ausgebremst. Der 33-Jährige fällt voraussichtlich noch bis Jahresbeginn aus. Außerdem fehlte Center Augustine Rubit in den vergangenen zwei Wochen wegen einer Leistenblessur.

Zwei mögliche Ausfälle beim EuroLeague-Einsatz vor Weihnachten

Darüber hinaus muss FCBB-Cheftrainer Andrea Trinchieri beim letzten Spiel vor Weihnachten womöglich auch auf zwei weitere Guards verzichten. Nationalspieler Nick Weiler-Babb, der beste Verteidiger der Bayern, sowie der Serbe Ognjen Jaramaz, Münchner Topscorer beim jüngsten BBL-Erfolg gegen Braunschweig (97:78), fallen seit Wochenbeginn wegen eines Magen-Darm-Infekts aus. Ihr Einsatz für die EuroLeague-Partie bei Zalgiris Kaunas (23.12., 19.00 Uhr) ist fraglich.

Strammes Programm des FC Bayern Basketball trotz Personalnot

Und die Terminhatz der Münchner Basketballer hält weiter an. Vor Silvester spielen die Münchner noch in Mannheim gegen Heidelberg (27.12.) und bei Partizan Belgrad (29.12.). In der ersten Januar-Hälfte haben sie sechs Termine: in Rostock (3.1.), gegen Panathinaikos Athen (5.1.), Alba Berlin (8.1.) und Baskonia Vítoria (10.1.), bei Fenerbahce Istanbul (12.1.) und in Ludwigsburg (15.1.).

Bislang konnte der Bundesligist in dieser Saison nicht einmal in Bestbesetzung auflaufen. "Ich lasse mich täglich überraschen" so beschrieb Trinchieri die ständig wechselnde Personalsituation.