BR24 Sport live: Dominik Koepfer - Jan-Lennard Struff im Stream

Mit Alexander Zverev ist auch die deutsche Nummer eins beim MTTC Iphitos wieder mit am Start. Alexander "Sascha" Zverev hat in München bereits 2017 und 2018 gewonnen, und wird versuchen den dritten Titel perfekt zu machen. Bei den ATP Finals 2018 siegte er, im letzten Jahr stand er bei den US Open im Finale und holte im März 2021 in Acapulco seinen 14. Einzeltitel.

Neben weiteren deutschen DTB-Spielern wie Dominik Koepfer und Jan-Lennard Struff schlagen aktuelle internationale Top-Profis wie Marton Fuscovic und Casper Ruud in München auf.

Kein Turnier in 2020

Im vergangenen Jahr war das Traditionsturnier in München wegen der Coronavirus-Pandemie ausgefallen. In diesem Jahr findet es - wenn auch ohne Zuschauer auf der Anlage - wieder statt.

BR24 Sport begleitet die BMW Open bis zum Finaltag am 2. Mai täglich im Livestream und im BR Fernsehen.