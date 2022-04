Nächste Niederlage: Medi Bayreuth verliert gegen Ludwigsburg

Medi Bayreuth kann seine Negativserie nicht beenden. Der Basketball-Bundesligist kassierte am Donnerstagabend beim 87:93 gegen Ludwigsburg seine zwölfte Niederlage in Folge. Der Klassenerhalt ist für die Wagnerstädter rein rechnerisch damit noch nicht sicher.

Medi Bayreuth muss zum Saisonfinale nach Frankfurt

Vor gut 2.400 Zuschauern in der Oberfrankenhalle war Sacar Anim mit 17 Punkten bester Werfer auf Seiten der Bayreuther. "Jedes Mal, wenn wir so ein wenig Momentum hätten aufbauen können, kam ein dummer Ballverlust, der es uns nicht ermöglicht hat, das Spiel zu drehen", ärgerte sich Medi-Coach Raoul Korner im Anschluss an die Begegnung.

Bayreuther auf Tabellenplatz 15

Die Bayreuther müssen für ihr letztes Saisonspiel am 1. Mai bei den bereits abgestiegenen Frankfurtern antreten. Aktuell stehen die Bayreuther auf dem 15. Tabellenplatz und bestritten bisher mindestens ein Spiel mehr als die Konkurrenz. Acht Punkte beträgt der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Den belegt aktuell Gießen, das allerdings noch vier Partien zu spielen hat.