Nächste Klatsche für Jahn Regensburg: 0:4 in Düsseldorf

Der SSV Jahn Regensburg wollte nach seiner 0:6-Schlappe gegen Karlsruhe eigentlich Wiedergutmachung betreiben. "Brust raus und weiter geht es", lautete die Ansage des SSV-Trainers. Das ging in Düsseldorf aber komplett nach hinten los. Regensburg wurde erneut auseinander genommen, diesmal mit 0:4.

Halbzeit eins: drei dicke Chancen für Düsseldorf

Regensburg kam eigentlich gut ins Spiel und hatte durch Andreas Albers in der dritten Minute die Führung auf dem Fuß. Danach war aber vom SSV in der Offensive überhaupt nichts mehr sehen. Stattdessen verbuchte Düsseldorf dicke Chancen. Kristoffer Peterson drosch den Ball (8.) aus zehn Metern über den Querbalken. Ein Kopfball von Jordy de Wijs (33.) zischte knapp über die Latte. Kurz vor dem Seitenwechsel musste der Jahn-Keeper Dejan Stojanović ran, Felix Klaus hatte ihn (43.) mit einem Flachschuss gefordert. Damit ging es mit einem torlosen Remis in die Pause.

Halbzeit zwei: Regensburg kassiert vier Treffer

Auch in der zweiten Halbzeit kam Regensburg nur wenige Minuten mit Schwung zurück auf den Platz. Dann knallte Daniel Ginczek (59.) die Kugel mit einem flachen Schuss in die kurze Torecke. Kurz darauf wurde Felix Klaus von Leon Guwara (62.) im Strafraum ungestüm zu Fall gebracht. Dawid Kownacki nutzte den Elfmeter zur 2:0-Führung für die Fortuna. Felix Klaus machte (77.) den dritten Streich. Und Shinta Appelkamp besorgte (85.) das 4:0.