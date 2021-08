Nächste Chance für Schmidberger im Teamwettbewerb

"Als Sportler versucht man sich immer zu verbessern. Auch wenn ich in Rio zweimal Silber geholt habe - ich will mich verbessern. Ich fahre nach Tokio, um zweimal Gold zu holen", sagte der gebürtige Niederbayer vor den Paralympics. Im Einzel hat es mit der erhofften Titel zwar nicht geklappt. Die nächste Chance hat der Niederbayer aber im Mannschaftsturnier.

Paralympics-Medaillen, aber noch kein Titel

Bisher erreichte er bei Behindertenspielen vier Podestplätze. In London wurde Schmidberger im Einzel Dritter und mit der Mannschaft Zweiter. In Rio de Janeiro holte er in beiden Disziplinen Silber.

Titel bei Europa- und Weltmeisterschaften

Im Jahr 2011 und 2015 siegte er bei der Europameisterschaft mit dem Team. 2013 und 2017 wurde er selbst und mit der Mannschaft Europameister. Es folgte der EM-Einzeltitel im Jahr 2019. Bei der Weltmeisterschaft 2014 und 2017 gewann er mit der Mannschaft.

Große Stärke vom Schmidberger: "Extremer Ehrgeiz"

"Mich muss man wirklich bremsen und nach Hause schicken und zu Pausen zwingen, sonst würde ich am liebsten in der Halle übernachten", erklärt Schmidberger. So kam er auch zu seinem Sport. Nachdem er beim Tischtennis in der Schulpause noch "der Schlechteste war", bat er seinen Vater: "Hey Papa, ich brauche eine Tischtennisplatte, ich muss trainieren".

So schaffte es der in Zwiesel geborene und in Viechtach aufgewachsene Schmidberger in die Weltspitze. Seine Tischtennis-Karriere hatte er beim RSG Plattling begonnen. Schon in den Jugendjahren wurde er Profi. Inzwischen ist er nach Düsseldorf gezogen, wo er für den Tischtennis-Bundesligisten Borussia spielt.

Faszination Tischtennis

"Es ist sehr, sehr schnell, es ist abwechslungsreich, immer was Neues, wird nie langweilig", so erklärt er die Faszination am Tischtennissport. Die lebt er in Tokio aus.