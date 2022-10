Nächste Absage: Auch Frauen-Abfahrten in Zermatt gecancelt

Aufgrund der weiterhin zu warmen Temperaturen und starker Regenfälle bis auf über 3.000 Meter könne die "Gran Becca" nicht rennfertig gemacht werden, hieß es in einer Mitteilung. "Wir haben bis zuletzt mit den Veranstaltern mit gehofft. Leider ist eine Absage der Frauenrennen unumgänglich," erklärte Generalsekretär Michel Vion vom Ski- und Snowboard-Weltverband FIS nach der Schneekontrolle am Dienstag. Und ergänzte: Wir glauben weiterhin an dieses einzigartige Projekt einer grenzübergreifenden Abfahrt".

Bereits am Samstag waren die Matterhorn-Rennen der Männer, die für den 29. und 30. Oktober geplant gewesen waren, angesichts des Mangels an Schnee abgesagt worden.

"Ikonische" Rennen umstritten

Die "ikonischen Rennen" waren allerdings von Anfang an umstritten. Johan Eliasch, umstrittener Präsident des Ski- und Snowboard-Weltverbandes FIS, hatte tolle Bilder von der Premiere der Abfahrten von Zermatt in der Schweiz hinunter nach Cervinia in Italien versprochen. "Wir haben den Klimawandel", hatte FIS-Renndirektor Markus Waldner dagegen schon nach der überfälligen Absage der Männer-Rennen am Matterhorn angemerkt. Kritik übte auch Ex-Skistar Felix Neureuther: "Der Zeitpunkt für diese Abfahrten am Matterhorn kommt viel zu früh in der Saison und ist völlig unzeitgemäß".

"Das ist der absolute Wahnsinn, nicht nur ökologisch, da auf dem Gletscher zu fahren. Es ist auch den Athleten gegenüber ein Irrsinn, die erste Abfahrt der Saison gleich auf fast 4.000 Metern Höhe zu starten und dann auch noch eine Megadistanz zu fahren." Ex-Skirennfahrer Markus Wasmeier (Augsburger Allgemeine).

Alle vier Rennen werden nicht nachgeholt, teilte die FIS weiter mit. Die Premiere des "Matterhorn Cervino Speed Openings" soll nun im Spätherbst 2023 stattfinden.