04.06.2019, 14:33 Uhr

NADA rechnet mit Ausweitung des Blutdopingskandals

Drei Monate nach den Razzien bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld ist die "Operation Aderlass" noch längst nicht am Ende. Die Nationale Anti Doping Agentur (NADA) glaubt anlässlich ihrer Jahresbilanz sogar an eine Ausweitung des Blutdopingskandals.