NADA erstattet Anzeige nach ARD-Doku über Langläufer Dürr

"Ich habe mit Oberstaatsanwalt Kai Gräber gesprochen und den Fall zur Anzeige gebracht", sagte NADA-Vorstand Lars Mortsiefer am Freitag auf dpa-Anfrage. Da dies ein Offizialdelikt sei, müsse die Staatsanwaltschaft ohnehin selber die Ermittlungen aufnehmen.

Der 31-jährige Dürr hatte in der am Donnerstag gesendeten ARD-Doku "Die Gier nach Gold - der Weg in die Dopingfalle" bekannt, Behandlungen von Eigenblutdoping in und in der Nähe von München sowie im thüringischen Oberhof vor einem Wettkampf gemacht zu haben. "Der NADA geht es darum, an die Hintermänner ranzukommen", sagte Mortsiefer. Deshalb habe er auch schon versucht, mit Dürr Kontakt aufzunehmen. "Ich habe ihm eine Mail geschrieben, dass er sich bitte melden soll", berichtete er.

Staatsanwaltschaft München prüft, ob Verfahren eingeleitet wird

Die Staatsanwaltschaft München hatte bereits am Donnerstag auf den ARD-Bericht reagiert: "Wir haben diesen ARD-Bericht jetzt natürlich mit Interesse verfolgt" sagt Anne Leiding, Sprecherin der Staatsanwaltschaft München I. Aufgrund der Anhaltspunkte will man jetzt prüfen, "ob wir ein Verfahren einleiten werden, wegen der Anwendung von Dopingmitteln." Dieses würde sich allerdings nicht gegen den Sportler selbst richten, "sondern gegen diejenigen, die ihm sozusagen diese Dopingmittel verabreicht haben." Seine Doping-Helfer will der Niederösterreicher allerdings nicht namentlich nennen.

Dürr war bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi des Blutdopings mit EPO überführt worden. Er galt als eines der größten Langlauf-Talente Österreichs.