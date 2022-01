Nacken – mit Bewegung und Haltung gegen Alltagsschmerzen

Brust raus, Stirn hoch – auch Yoga hilft dem Nacken

Oft sind vor allem die kleinen, tiefliegenden Muskeln im Nackenbereich für die Schmerzen verantwortlich. Und die erreicht man nur durch sehr exakte Übungen, wie sie beim Yoga geübt werden. In ihrem Yogastudio in Pöcking am Starnberger See trainiert Lehrerin Alex Bellizzia-Schlumprecht mit ihren Kunden regelmäßig den Hals- und Nackenbereich.

"Der Kopf wiegt zwischen vier und fünf Kilo, und wenn dein Trapezius dieses Gewicht halten muss, dann schwillt er, er kriecht hoch, von den Schultern bis zum Nacken und hält den Kopf fest. Das heißt, der Nacken wird gequetscht und auf Dauer entstehen Nackenprobleme."

Immer wieder fordert sie die Teilnehmer auf, die Schultern nach unten zu ziehen: "Die Schultern gehören nicht zum Nacken!" Im Stehen, im Sitzen, im Liegen wiederholt die Lehrerin ihr Mantra: "Brust raus, Kinn hoch, dann gehen die Schultern automatisch nach hinten und der Nacken wird entlastet!"

Nackenprobleme entstehen auch im Schlaf

Doch nicht nur im Homeoffice sollte man auf die richtige Haltung achten. Selbst im Bett kann die falsche Liegeposition schwere Folgen haben: "Schlaf ist eines der wichtigsten, aber auch sehr unterschätzten oder stiefmütterlich behandelten Themen. Ich empfehle, wenn es möglich ist, die Position auf dem Rücken, zumindest zum Einschlafen. Bauchschläfer zu sein ist schlecht, da wird die Halswirbelsäule komplett gedreht und meistens verstärkt auf eine Seite. Grundlegend ist es besser, auf dem Rücken zu schlafen, da kann der Körper alle Muskeln loslassen", sagt Dr. Torsten Pfitzer.

Pfitzer ist Osteopath und Schmerztherapeut. In seiner Münchner Praxis behandelt er Menschen mit Nackenschmerzen. Von der "Couch Potatoe" bis zum Leistungssportler, Vielen tut der Nacken chronisch weh, weil sie falsch liegen: "Die richtige Matratze und das richtige Kissen sind weitere wichtige Faktoren. Generell bei Schmerzzuständen hat sich herausgestellt, dass eher härtere Matratzen besser sind."