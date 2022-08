Nachwuchsakademie des FC Augsburg – Eröffnung mit Beigeschmack

Paul-Renz-Akademie – der Name des neuen Nachwuchsleistungszentrums des FC Augsburg soll auch die gute Nachwuchsarbeit des Vereins unterstreichen. Paul Renz war lange Jahre Jugendtrainer und Nachwuchsförderer des Vereins. In einer Umfrage hatten sich die Vereinsmitglieder für diesen Namen ausgesprochen.

"Nahezu perfekte Bedingungen" für Fußball-Nachwuchs

Rund 20 Millionen Euro hat der FCA in die Akademie mit angeschlossenem Internat investiert. Künftig sollen hier bis zu 20 Jugendspieler ihren Traum vom Profifußball verfolgen können. Zu der Anlage an der Donauwörther Straße gehören mehrere Fußballfelder. Zusammen mit einem großen Indoor-Trainingsbereich sowie Massage- und Behandlungsräumen habe der Nachwuchs nahezu perfekte Bedingungen, sagt Heiner Schuhmann.

Augsburg mit neuer Akademie ein Spitzenklub

Schuhmann führte als Trainer die A-Jugend des FC Augsburg 1993 zur bisher einzigen deutschen Meisterschaft. Bis vor wenigen Jahren war er als Talent-Scout für Borussia Dortmund unterwegs und sieht den FCA mit seiner Nachwuchsakademie nun auf Augenhöhe mit dem BVB: "Von der Einrichtung und den Gegebenheiten her, kann sich Augsburg absolut mit Dortmund messen. Also ist Augsburg in dieser Beziehung ein Spitzenklub."

Ermittlungen wegen möglichen Lohndumpings

Allerdings müsse künftig auch an der Qualität der Nachwuchstrainer gearbeitet werden. Er kenne zwar nicht alle Trainer, aber: "einige Trainer, die ich kenne, sind gute. Die anderen scheinen noch ein bisschen förderungswürdig." Zuletzt hatte der FCA mit seinen Nachwuchstrainern Schlagzeilen gemacht – allerdings nicht wegen deren Qualität, sondern wegen möglichen Lohndumpings.

Noch keine Anklage erhoben

Die Staatsanwaltschaft hat hierzu bereits im vergangenen Jahr eine Razzia durchgeführt und befragt aktuell bis zu 200 Zeugen. Wann und ob es in dem Fall zu einer Anklage kommt ist laut Oberstaatsanwältin Alexandra Körner derzeit noch nicht abzusehen, bis dahin gelte die Unschuldsvermutung.

Augsburger Linke-Stadtrat fordert restlose Aufklärung

Aus der Politik kommt aber bereits herbe Kritik. So schreibt der Augsburger Stadtrat Frederik Hintermayr (Die Linke) dem BR: "Diese Lohnprellerei in der Nachwuchsarbeit ist nicht nur ärgerlich und unsportlich, sondern schlicht kriminell. Millionen für Spielergehälter und Transfers ausgeben, aber den Betreuern und Nachwuchstrainern nicht mal den gesetzlichen Mindestlohn zu zahlen ist mehr als zynisch. Diese Fälle müssen restlos aufgeklärt und abgestellt werden."

Landtagsabgeordneter Deisenhofer: Profifußball sollte Geld abgeben

Der Landtagsabgeordnete Max Deisenhofer (Bündnis 90 - Die Grünen) ergänzt: "Der Fall zeigt das Auseinanderdriften des zum Teil abgehobenem Fußball-Business mit Goldsteaks und Millionengehältern auf der einen Seite und der harten Realität im Amateurbereich auf der anderen Seite noch einmal deutlich auf. Der Profifußball muss mehr von seinen Milliardeneinnahmen an den Unterbau und den Breitensport abgeben. Nur so bleibt die Begeisterung für diesen schönen Sport insgesamt auch langfristig erhalten."

Jugendturnier zur Einweihung des Nachwuchsleistungszentrums

Von heute bis Sonntag wird der FC Augsburg seine Paul-Renz-Akademie mit einem international besetzten U15-Jugendturnier feiern. Mit dabei sind Teams wie Juventus Turin oder Dinamo Zagreb, Schachtar Donezk oder die Nationalmannschaft Luxemburgs.