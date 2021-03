Nachwuchs-Athlet: Thuisbrunner Schüler ist ein "Ninja Warrior"

Hannes Kuglers Halle ist ein Traum für jeden Athleten

Die Slackline mit vielen verschiedenen Griffen dran war nur der Anfang. Schnell kam immer mehr dazu. Zwei Ringe beispielsweise, mit denen sich Hannes Kugler am Dachgebälk entlang hangelt, Kletterstangen, Seilkugeln – das sind nur ein paar der Sportgeräte, die in der Halle in luftiger Höhe verbaut sind. Möglich gemacht hat den Traum des jungen Athleten Hannes’ Opa, Gisbert Härter. Zusammen mit seinem Enkel baute er immer mehr Hindernisse in die Halle. So entstand nach und nach ein richtiger Parcours.

Die Bauarbeiten allerdings hatten es in sich, erzählt Gisbert Härter – vor allem wegen des unebenen Untergrunds.

"Das war meine größte Sorge, wenn er irgendwo runterfällt, dass da nix passiert. Also haben wir alles unten ausgepolstert. Damit er, wenn er runterfällt, zumindest weich fällt." Gisbert Härter, Opa von Ninja Warrior Hannes Kugler