Nachtslalom Schladming: Straßer fädelt bei Schwarz-Sieg ein

Straßer fädelt im zweiten Durchgang ein

Auch Deutschlands bester Slalomfahrer Linus Straßer erwischte einen Tag zum Vergessen. Schon im ersten Durchgang haderte er mit der Planai und rettete sich als 27. gerade so in den zweiten Durchgang.

Dort attackierte er, belohnte sich aber nicht und fädelte ein. "Ein Einfädler kann passieren", sagte er anschließend, "aber in Flachau genau wie hier war es von mir ein Fahrfehler." Dennoch wirkte er aufgeräumt: "Es ist blöd, aber mir war klar: Es geht nicht nur hinauf, es kommen auch schwierige Phasen."

Straßer, der in dieser Saison in Zagreb gewonnen und in Adelboden auf Platz zwei gefahren war, blickte schon wieder nach vorne: Am Wochenende steht ein Slalom in Chamonix auf dem Programm, danach geht's weiter zum WM ins italienische Cortina d'Ampezzo.