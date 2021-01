20.01.2021, 16:49 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Nachtslalom in Schladming - live im Stream und im BR Fernsehen

Am Dienstag (26.1.2021) ist es wieder so weit: In Schladming findet der Nachtslalom der Herren statt. Wir sind live dabei. Kommentiert wird das Rennen vom legendären Duo Bernd Schmelzer und Rainer Schönfelder, als Experte ist Felix Neureuther dabei.