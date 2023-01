> Sport > Nachtslalom am Gudiberg: Straßer kämpft mit Regen und Psyche

Nachtslalom am Gudiberg: Straßer kämpft mit Regen und Psyche

Zehn Grad und 35 Prozent Regenwahrscheinlichkeit sind derzeit für Mittwochabend am Gudiberg vorhergesagt. Der Nachtslalom in Garmisch-Partenkirchen wird in jeder Hinsicht eine Herausforderung - für DSV-Fahrer Linus Straßer auch eine mentale.