Noch sei er gelassen, sagt Uli Hoeneß im exklusiven Bayern 3-Interview mit Sebastian Winkler. Doch der 67-Jährige rechnet damit, dass es sicher emotional wird, "wenn ich dann in die voll besetzte Olympiahalle marschiere". Über seine Abschiedsrede hat er heute Nacht intensiv nachgedacht: "Da ich ein Nachts-Reden-Denker bin, habe ich sicherlich ab 4:00 Uhr an meiner Rede gefeilt. Da ich mir nie etwas aufschreibe, muss man das natürlich schon durchdenken, dass ich heute Abend etwas Vernünftiges zustande bringe." Es könnte dann auch die ein oder andere Träne bei ihm fließen, aber damit habe er "kein Problem".

"Sorge, wie alte Leute mit kleiner Rente in München überleben können"

Hoeneß hat mit seinem Herzensverein eine Erfolgsstory geschrieben: "Ich glaube, dass ich etwas Gutes übergebe. Der FC Bayern ist wirtschaftlich und auch sportlich, wie ich finde, in einem top Zustand." Allerdings schaut der ehemalige Fußballmanager auch kritisch auf die Entwicklung des Fußballs. "Wenn man ehrlich ist, ist er fast zu überhöht. Die Verletzung von irgendeinem Spieler, die kommt demnächst in der Tagesschau vor dem Rücktritt von Wladimir Putin und das ist nicht in Ordnung." Er mache sich "eher Sorgen, wie alte Leute mit kleiner Rente in München überleben können."

Kein Plan für den Ruhestand

Für seinen Ruhestand hat Hoeneß noch keinen großen Plan: "Heute ist ja der 15. und morgen ist der 16., wo ich zum ersten Mal bis auf ganz wenige Dinge nächste Woche keinen Plan habe. Und das ist eine Situation, die ich in 40 Jahren nicht erlebt habe", so Hoeneß, der dann sicher auch mehr Zeit hat, um die Enkel zu verwöhnen: "Beim Opa dürfen sie auch mal Cola trinken und beim 'Mensch ärgere dich nicht`habe ich nur ganz selten gegen meine Enkel gewonnen."