Nach zwei Elfmetern: FC Bayern verliert Tabellenführung

Vor dem Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund in zwei Wochen hat der FC Bayern die Tabellenführung vom BVB nicht zurückerobern können. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann verlor bei dem von Ex-Bayern-Profi Xabi Alonso trainierten Leverkusenern mit 1:2.

Obwohl Leverkusen in der Anfangsphase die feldüberlegende Mannschaft war, führte nach 22 Minuten plötzlich der Gast aus München. Joshua Kimmich traf nach Ablage von Leon Goretzka aus zentraler Position zum 1:0 (22.). Sein Abschluss von der Strafraumkante wurde von Verteidiger Edmond Tapsoba noch entscheidend abgefälscht.

Zweimal Videobeweis - Leverkusen trifft doppelt vom Punkt

Nach der Pause brachte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann Musiala, Gnabry und Coman für Müller, Cancelo und Mané. Doch Leverkusen kam diesmal zum Torerfolg - wenn auch mit Verzögerung. Bayerns Benjamin Pavard foulte Leverkusens Amine Adli im Strafraum. Zuerst war Schiedsrichter Tobias Stieler von einer Schwalbe des Offensivmanns ausgegangen und zeigte Adli die Gelbe Karte. Doch nach Betrachten der Videobilder gab Stieler schließlich den Strafstoß, den Palacios zum Ausgleich verwandelte (55.).

Eine Viertelstunde später wiederholte sich die Szene nahezu deckungsgleich. Diesmal hatte Dayot Upamecano Adli im Sechzehner zu Fall gebracht. Doch wieder lautete Stielers Entscheidung zunächst: Gelb für Adli wegen Schwalbe. Erneut meldete sich der VAR und schickte Stieler an die Seitenlinie. Der zeigte richtigerweise zum zweiten Mal in dieser Partie auf den Punkt. Erneut war der Argentinier Palacios der Nutznießer und traf zur Führung für die Gastgeber (73.). In der Folge liefen die Münchner an, kamen aber nicht mehr zum Ausgleich und gehen nun als Tabellenzweiter ins Aufeinandertreffen mit Borussia Dortmund nach der Länderspielpause.