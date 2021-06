Nach "Zitterpartie": Nächster Halt Wembley

Lange sah es so aus, als wäre es das letzte Spiel von Bundestrainer Joachim Löw, bis Bayerns Leon Goretzka die Erlösung brachte. Nach dem nervenaufreibenden Unentschieden gegen Ungarn ist die Erleichterung in der deutschen Nationalmannschaft groß. "Wir sind in einer unglaublich starken Gruppe zweiter geworden", sagte Robin Gosens im Hauptquartier in Herzogenaurach. Kapitän Manuel Neuer schaut einen Tag nach der Zitterpartie schon nach vorne: "Wir freuen uns auf Wembley, und auf England". Am Dienstag (29. Juni) muss die DFB-Auswahl um 18:00 Uhr im Achtelfinale gegen England antreten.